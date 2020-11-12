مظليان يصنعان نواسا بشريا في الهواء... فيديو

هبط مظلي على آخر في مشهد مذهل قبل أن يصنعا نواسا بشريا أثناء الطيران.

ويظهر الفيديو مهارات المظليين لوك دي فيرت ولوكاس نيو في النمسا.

وهبط لوكاس على مظلة زميله قبل أن يمسك برجليه لصنع نواس، وتسمى هذه الحيلة "بروهوك"، حيث يتأرجح المظليين كاهتزازات النواس.