ضربة غولف وصفت بـ" الأروع في تاريخ اللعبة"...فيديو

نفذ أحد أفضل لاعبي الغولف في العالم ، جون رام الإسباني، ضربة غولف وصفت بأنها الأكثر "روعة في تاريخ لعبة الغولف".

ففي يوم عيد ميلاده السادس والعشرين، وبينما كان يتدرب قبل انطلاق بطولة الماسترز في أمريكا، نفذ رام ضربة من مسافة بعيدة لتسقط في الحفرة.

إلا أن الكرة قبل سقوطها في الحفرة، مرت بطريقة ساحرة على مسطح مائي قبل أن تصل إلى العشب لتقوم بانعطاف عليه قبل أن تسقط في الحفرة، في لقطة وصفها الكثيرون بمثابة "المعجزة".