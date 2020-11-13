سجناء في البرازيل يهربون عن طريق حفر نفق... فيديو

تمكن 11 سجينا في البرازيل من الهرب بعد أن حفروا نفقا، حسبما أعلنت الشرطة العسكرية في ولاية بارانا، جنوبي البرازيل.

نقلت قناة "آر تي" عن الشرطة العسكرية في بارانا، أن 11 سجينا هربوا من سجن باتو برانكو عبر نفق حفروه تحت الأرض، مشيرة إلى اعتقال 5 منهم في وقت لاحق بفضل كاميرات المراقبة.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة العسكرية، فقد "تم اعتقال 5 هاربين"، فيما دعت السلطات الأمنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أشخاص مشبوهين يرتدون ملابس قذرة.

وتعتقد الشرطة أن السجناء الهاربين كان لديهم شركاء ينتظرونهم في الخارج، كما تم التعرف على شريك داخل السجن، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريا.