لص يحضر البيتزا قبل سرقة محل للوجبات السريعة..فيديو

اللص الذي سرق المحل لم يكتفي بذلك بل قام بتحضير البيتزا المفضلة لديه قبل السرقة.

الى أن الشرطة تمكنت من التعرف على اللص من خلال كاميرات المراقبة، يذكر بأن الحادثة وقعت في مدينة فوليرتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية.