أعلى مصعد في العالم المعروف باسم "100 تنين"... فيديو

عرضت قناة "يورونيوز" مقطع فيديو يظهر القدرات الاستثنائية لأعلى مصعد في العالم، والذي يوجد في الصين ويعرف باسم "100 تنين".

وقالت القناة إن مصعد "100 تنين"، يمكنه الانطلاق إلى ارتفاع يبلغ 300 متر في زمن قدره 88 ثانية فقط، ما يوفر تجربة مشوقة لراكبيه.

ويظهر في الفيديو المصعد مثبت على منحدر جبلي شاهق، ليأخذ الركاب إلى قمته، فيما يعكف الركاب على تصوير هذا المشهد الطبيعي الخلاب.