أمريكي يصنع مقلبا خطيرا في زوجته... فيديو

قام الكوميدي، آرون كراسكال، بمفاجأة زوجته من خلال صنع مقلب مزعج في يوم العطلة.

يبدأ مقطع الفيديو بتجهيز الممثل عبوتين من الماء وربطهما بشريط رفيع يسهل قطعه ومن ثم ملء صحن ورقي بالكريمة.

وتوجه كراسكال إلى زوجته شارلوت يسألها أن تشارك معه في تنفيذ بعض التمارين، وتوافق الأخيرة رغم أنه يوم عطلتها.

ويطلب الكوميدي من زوجته رفع يديها على مستوى صدرها وفتح الكفين من ثم يعلّق كراسكال العبوتين ويأمرها أن تقف بثبات.

بعد ذلك يضع كراسكال صحن الكريمة على كفيها ويحذرها من أن تحتفظ على توازنها، وفي هذا الوقت يقطع الممثل الشريط ما يدفع صحن الكريمة إلى وجه الزوجة.

وعلق كراسكال على الفيديو: "أنا آسف... يا إلهي لقد فعلتها... عليكم أن تجربوه... أنا آسف شارلوت".