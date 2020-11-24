لعبة طريفة بين بومة وصاحبها تنتهي بفوز الطائر... فيديو

ويظهر الفيديو البومة وهي جالسة على مسند ذراع أريكة بينما يلعب صاحبها لعبة فيديو.

ثم يقرر راميل وضع يده على طرف البومة ما يفاجئ الأخيرة حيث تبدأ وضع طرفها على يده أيضا لتستولي عليها في النهاية منتظرة بداية لعبة الفيديو.