وليمة خاصة لكلاب ترتدي ملابس العيد في عيد الشكر... فيديو

وتألفت الوجبة التي حصلت عليها هذه الكلاب المحظوظة من الديك الرومي وفطيرة اليقطين. ويظهر الفيديو كيف ترتدي الكلاب ملابس العيد ويقدم لها أصحابها الوجبات على الطاولة احتفالا بعيد الشكر.
حصلت عائلة من كلاب المسترد الذهبي على وجبة احتفالية في عيد الشكر في ماونت جوي بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وتألفت الوجبة التي حصلت عليها هذه الكلاب المحظوظة من الديك الرومي وفطيرة اليقطين. ويظهر الفيديو كيف ترتدي الكلاب ملابس العيد ويقدم لها أصحابها الوجبات على الطاولة احتفالا بعيد الشكر.
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