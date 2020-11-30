نمر أبيض يلهو على الماء برفقة مدربته...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا نشر على صفحة مدربة تعنى بتربية الحيوانات، وهي تلهو مع نمر أبيض اللون في بركة ماء.

ويظهر مقطع الفيديو المدربة المعروفة بتدربيها لمختلف الحيوانات وهي تلهو في الماء مع النمر.

وظهرت المدربة ممسكة بغصن شجرة ملوحة به في الماء، في الوقت الذي يحاول فيه النمر إمساكه.