فيديو... حين لا يكون للخوف مكان في حياتك

قام هذا الشاب السويسري، دين شنايدر، بنشر مقطع فيديو له عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أسدا قادما نحوه من الخلف وهو يداعبه بكل سعادة

وأتبع منشوره على صفحته الرسمية عبر"تويتر" بتعليق، يقول فيه: "لا تدر ظهرك أبدا للأسد إلا إن كنت جزءا من الكبرياء".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dean Schneider (@dean.schneider)

يذكر أن دين شنايدر هو مؤسس محمية الحيوانات في جنوب أفريقيا عام 2017، والشخصية الأكثر تأثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبلغ من العمر 28 سنة. ولديه 8.9 مليون متابع عبر موقع "إنستغرام"، و 2.4 مليون متابع عبر قناته الرسمية "يوتيوب".