4 ثعابين أناكوندا عملاقة تقطع طريقا في البرازيل... فيديو

ويظهر في الفيديو الأربعة ثعابين العملاقة تعبر الطريق ببطء، وقد التفت حول بعضها البعض في مشهد مخيف للمارة ما جعلهم يقفون على مسافة آمنة من تلك الثعابين.

يشار إلى أنه تم تصوير هذا الفيديو في منطقة برازيلية لتربية الأسماك حيث يوجد سد ومحمية دائمة، وتم تصويره في حوالي الساعة 3 مساءً.