حادثة سقوط رجلين مخمورين في مصعد بالصين

وكشفت مصادر، أن الرجلين تعرضا لخدوش طفيفة وتمت مساعدتهما فورا. وحسبما أظهرت كاميرات الفندق، فالرجلان كانا قد خرجا من الحانة وهما في حالة سكر متوجهين نحو المصعد، حتى وقع أحدهما فجرّ صديقه وراءه.
وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".
تمكن رجال الإنقاذ في مدينة تشوانتشو الصينية، من إنقاذ رجلين وقعا في بئر المصعد من الطابق الثاني، في الفندق الذي كانا يقيمان فيه.
وكشفت مصادر، أن الرجلين تعرضا لخدوش طفيفة وتمت مساعدتهما فورا. وحسبما أظهرت كاميرات الفندق، فالرجلان كانا قد خرجا من الحانة وهما في حالة سكر متوجهين نحو المصعد، حتى وقع أحدهما فجرّ صديقه وراءه.
وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".
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