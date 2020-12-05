حالة هستيرية تنتاب رجلا بسبب حقنة... فيديو

انتابت حالة من الهستيريا الشديدة رجلا عند تلقيه حقنة في إندونيسيا وتداول المستخدمون مقطع فيديو للحدث بشكل واسع، حيث وجدوا أن ردة فعل الرجل "مضحكة جدا".

ويظهر مقطع الفيديو كيف يحاول الأطباء تهدئة الرجل قبل إعطائه الحقنة حتى أن حارس الأمن قام بالإمساك بيده لضمان نجاح العملية.

ورغم ذلك بدأ الرجل يصرخ ويبكي بشدة عند تلقيه الحقنة ما أضحك جميع الحاضرين في الغرفة.

وحصل الفيديو الذي نشره ريو راماباسكارا على 1.7 مليون مشاهدة منذ نشره على تويتر.