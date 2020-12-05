معركة بين أنثى فهد وابنتها للاستحواذ على قلب فهد... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة نشوب معركة بين أنثى فهد وابنتها للاستحواذ على قلب فهد في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.

وهاجمت الأم ابنتها التي كانت على الشجرة، حيث سقطتا معا على الأرض. ومع ذلك، فإن القتال لم يدم طويلا وكلتاهما هربت بسرعة في اتجاهات مختلفة.

ووفقا لصاحب الفيديو، فإن العلاقة بينهما كانت ودية إلى حين ظهور فهد في الأفق، مما أدى إلى قيام الأم بطرد ابنتها.