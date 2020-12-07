"أصغر من حجم كرة الطاولة"... ولادة توأم من القردة في بريطانيا... فيديو

ولد في حديقة حيوان تشيستر البريطانية توأم قرود من نوع السيبويلا القزمي، أصغر أنواع القرود في العالم.

ويبلغ طول الواحد منهما بوصتين فقط ويزن 10 غرامات.

وبحسب ما نقل حراس الحديقة فإن القردين صغيران جدا وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم التعرف على جنسهما، بحسب ما نقلت صحيفة "independent" البريطانية.

وقال الحارس هولي ويب "من الرائع أن نرى إضافة جديدة داخل عائلة القردة، وحجم هذين الصغيرين عند ولادتهما لا يصدق، فهما ليسا أكبر من كرة تنس طاولة".