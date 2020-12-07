بطل في رياضة التزلج على الماء ينشر مقطعا مصورا لأجمل لحظات تزلجه... فيديو

نشر أدريان رازا، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطعا مصورا لأفضل لحظات تزلجه على لوحه الخاص في صيف العام الحالي.

ونشر رازا، الحائز على بطولة أوروبا في التزلج على الألواح 4 مرات، مقطعا مصورا جمع فيه أفضل لحظات تزلجه لهذا الصيف، بحسب ما علق على المقطع المصور.

وظهر رازا، وهو يتزلج على الأمواج وعلى مسطحات مائية على شكل برك مائية، بالإضافة لبعض المشاهد التي تظهر براعته في هذه الرياضة.