في وضح النهار... سرقة ملابس فاخرة من متجر وسط باريس... فيديو

أقدم أحد عشر شخصًا مقنعا على سرقة العديد من المعاطف والسترات الفاخرة من متجر وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وعلمت "سبوتنيك" من مصدر في الشرطة أن عشرات الأفراد هاجموا يوم الجمعة، 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، متجرًا يقع في شارع سان جيرمان وسط العاصمة باريس.

[INFO] de source police, razzia dans une boutique de prêt-à-porter boulevard saint Germain à Paris. Les policiers craignent une banalisation de ces vols en réunion sans violences. pic.twitter.com/Gmu1aiM9fm — EdouardChanot (@edchanot) December 11, 2020

يُظهر مقطع فيديو أحد عشر شخصًا مقنعين يدخلون المتجر المعني، ينتزعون العديد من السترات، ثم يغادرون. يتكشف المشهد بسرعة كبيرة أمام أعين الباعة الذين لا يقاومون بصدمة.