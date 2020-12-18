قطة تظهر مهاراتها في ركوب السنوبورد... فيديو

تعلمت القطة التزلج من صاحبها مايلز ديفيس الذي يعاني من إصابات في الوقت الحالي ولا يستطيع ممارسة هواياته، ويظهر الفيديو كيف تتزحلق تادي على السنوبورد وتقفز عاليا باحتراف.