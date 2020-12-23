كلب يحاول التقرب من قطة... ولكنها ترد بعنف... فيديو

يُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 12 ثانية كلبًا أليفًا. يهز ذيله بقوة، يحاول أن يصادق قطة بيضاء، ولكن في كل مرة يقترب منها، تهاجمه القطة بعنف.

Return of the Ninjha😊



Shared by Feel good. pic.twitter.com/Rkg8PqXx5l — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 22, 2020

​جرب الكلب حظه عدة مرات قبل أن يطلق العنان لركلة قوية، تسببت في طيران القطة من مكانها.