رجل أمريكي يستخدم قاذف لهب لإذابة الجليد المتراكم... فيديو

وأظهر المقطع تيموثي براوننج وهو يرتدي رداء أبيض وقبعة بيضاء، ويشرب الجعة، قبل أن يمسك بقاذف اللهب ويبدأ بإذابة الجليد.
تمت مشاركة المقطع على نطاق واسع خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أشاد العديد من المغردين بأسلوب براوننج الإبداعي في حل المشكلة.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل أمريكي من ولاية كنتاكي، يستخدم قاذف لهب لإزالة الجليد من ممر سيارته.
وأظهر المقطع تيموثي براوننج وهو يرتدي رداء أبيض وقبعة بيضاء، ويشرب الجعة، قبل أن يمسك بقاذف اللهب ويبدأ بإذابة الجليد.
تمت مشاركة المقطع على نطاق واسع خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أشاد العديد من المغردين بأسلوب براوننج الإبداعي في حل المشكلة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ضبع صغير يصدر أصواتا غريبة بينما ينشغل صاحبه في تحضير الطعام.
تعد الاستعراضات العسكرية إحدى وسائل إظهار مدى احترافية قادة الطائرات الحربية أثناء المناسبات الوطنية للدول.
اكتشف علماء الآثار في بومبي الإيطالية، المدينة التي دفنت في ثوران بركاني عام 79 بعد الميلاد، اكتشافا غير عادي، اليوم السبت، متجرا للأطعمة والمشروبات الساخنة مرسومة على جدران هذه الآثار، ويبدو أن المتجر كان يقدم الطعام قديما للمارة الرومان.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرجل من ولاية كنتاكي الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية وهو يقوم بإذابة الثلج في ممر بيته باستخدام قاذف اللهب.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)