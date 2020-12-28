فيديو... كلب يضحي بحياته لإنقاذ طفل صغير من ذئب مفترس

يظهر مقطع الفيديو، كيف أن الصبي ذهب للخارج كي يختبئ، ووقع في جرف ثلجي. وفقا لتقارير"كومي إنفورم".
وتم التقاط هذه اللحظة بكاميرا مراقبة خارجية، حين كان الطفل يلعب الغميضة مع أصدقائه، ليقع في جرف ثلجي ويجد نفسه في مواجهة مع ذئب مفترس من الغابة.
В Коми ребенок во время игр в прятки решил спрятаться в сугроб. Это увидел хищник. На кадрах видно, как животное медленно подбирается к ребенку.— Известия (@izvestia_ru) December 28, 2020
На помощь пришел домашний терьер: он с лаем кинулся на волка и отвлек внимание на себя. Собака погибла. Мальчику удалось спастись. pic.twitter.com/MdOXTWiv83
وقد شعرالكلب بوجود الذئب، فركض خارج الفناء كي يغير انتباهه عن الطفل ولكن الذئب هاجمه وأمسك به بمخالبه وحمله بعيدا، ليسرع الصبي في الاختباء في الفناء.
ركض السكان المحليون إلى الكلب وطردوا الذئب. وقال أحد السكان: إنه "ترك الكلب ميتا بالفعل على الطريق واختفى الذئب في الغابة".
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