فيديو... كلب يضحي بحياته لإنقاذ طفل صغير من ذئب مفترس

قام كلب بإنقاذ صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، من ذئب مفترس خرج من الغابة، في مدينة سيندور الواقعة في جمهورية كومي شمال غربي روسيا.

يظهر مقطع الفيديو، كيف أن الصبي ذهب للخارج كي يختبئ، ووقع في جرف ثلجي. وفقا لتقارير"كومي إنفورم".

وتم التقاط هذه اللحظة بكاميرا مراقبة خارجية، حين كان الطفل يلعب الغميضة مع أصدقائه، ليقع في جرف ثلجي ويجد نفسه في مواجهة مع ذئب مفترس من الغابة.

В Коми ребенок во время игр в прятки решил спрятаться в сугроб. Это увидел хищник. На кадрах видно, как животное медленно подбирается к ребенку.



На помощь пришел домашний терьер: он с лаем кинулся на волка и отвлек внимание на себя. Собака погибла. Мальчику удалось спастись. pic.twitter.com/MdOXTWiv83 — Известия (@izvestia_ru) December 28, 2020

​وقد شعرالكلب بوجود الذئب، فركض خارج الفناء كي يغير انتباهه عن الطفل ولكن الذئب هاجمه وأمسك به بمخالبه وحمله بعيدا، ليسرع الصبي في الاختباء في الفناء.

ركض السكان المحليون إلى الكلب وطردوا الذئب. وقال أحد السكان: إنه "ترك الكلب ميتا بالفعل على الطريق واختفى الذئب في الغابة".