محاولة هروب فاشلة من مكتب التجنيد العسكري في كازاخستان... فيديو

حاول شاب مجند الهروب من مكتب التجنيد العسكري في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في أكتاو، غرب جمهورية كازاخستان، وقامت الشرطة باعتقال الشاب.

وحاول المجند الهروب عندما تم وضع جميع المجندين في الحافلة، حيث تمكن الرجل من اختراق بوابة محطة التجنيد. وتمت مطاردته من قبل ضابطين من مكتب التجنيد العسكري لكن تعثر أحدهما وسقط على ركبتيه فيما تابع الشرطي الثاني اللحاق بالشاب وأمسكه.

وتمكن طاقم كتيبة شرطة الدورية التابعة لقسم شرطة أكتاو "سونكار- 9" من اللحاق بالهارب وإعادة الشاب بأمان إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.