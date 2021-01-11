كشف تحركات ليلية لذئب برفقة حيوان الغرير... فيديو

ويظهر في الفيديو الذئب أولا وكأنه يستدعي حيوان الغرير لمواصلة السير معه، بينما يظهر الأخير وهو يسير بخطوات أبطأ مما يخطوها الذئب، ثم يسير الاثنان فيما يشبه النفق الصغير.

يذكر أن الغرير هو من الحيوانات الآكلة للحوم ويعيش في أجزاء مختلفة من العالم، ويتميز بقدرته على الحفر، كما يمتلك الغرير بمختلف أنواعه، فكين قويين، وقدرة على إفراز رائحة قوية، ومخالب كبيرة، وحادّة، يستخدمها للحفر بحثاً عن الطّعام، ولبناء أوكاره تحت الأرض، ويمتاز أيضا بالنشاط الليلي.