"يمحي الذنوب"... كلب يجلس على باب المعبد ويبارك الزوار... فيديو

وجد كلب ضال وظيفة جديدة لنفسه عند مدخل أحد المعابد في مدينة مومباي الهندية.

يظهر الفيديو الكلب وهو جالس خارج معبد سيدهيفيناياك في مومباي وهو يصافح الزوار ويبارك من ينحني أمامه في مشهد مثير.

البعض ينحني للكلب! ورداً على ذلك، يلمس الحيوان رؤوس الزائرين بمخلبه، وكأنه يمحي خطايا الآخرين، وفي بعض الأحيان يتم تقبيل الكلب تعبيرا عن الامتنان.

ووفقا للسكان المحليين، يذهب الحيوان إلى المعبد، كما لو كان يعمل، كل يوم تقريبا ويجلس دائمًا في نفس المكان.