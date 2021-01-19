اكتشاف شبكة أنفاق "بلا نهاية" ومدينة تحت الأرض في السودان... فيديو

وذكر الحساب الذي نشر المقطع على يوتيوب إن شبكة الأنفاق هذه تقع في منطقة "مروي" الأثرية شمالي السودان، وأن هذا الاكتشاف حير العلماء.

وفي الفيديو تظهر مجموعة أشخاص يدخلون الأنفاق المتشابكة فيما بينها، بينما يقول مصور الفيديو إن تلك الأنفاق "بلا نهاية" وإنه إن لم ينتبه من يدخلها قد لا يعرف طريق الخروج منها مرة أخرى.