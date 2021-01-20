متزلج يوثق لحظة انجرافه في انهيار جليدي ..فيديو

وأظهر المقطع المصور الذي نشره المتزلج موريس كيرفن، على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، تعرضه للإنجراف خلال تزلجه بسبب إنهيار ثلجي كاد يودي بحياته.
ووثق كيرفن الواقعة بكاميرا كان يحملها خلال رحلة تزلجه.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لمتزلج تعرض لإنهيار ثلجي خلال تزلجه على منحدرات كولورادو الأمريكية.
وأظهر المقطع المصور الذي نشره المتزلج موريس كيرفن، على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، تعرضه للإنجراف خلال تزلجه بسبب إنهيار ثلجي كاد يودي بحياته.
ووثق كيرفن الواقعة بكاميرا كان يحملها خلال رحلة تزلجه.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر دبا يتصرف بشكل غريب بعد إطلاق سراحه.
أنقذ صحفي روسي كلبا غارقا في المياه المتجمدة لبحيرة بعد أن غطس فيها وانتشله وسحبه إلى بر الأمان.
وجد أب طريقة ميزانية لانزلاق طفليه من تل ثلجي في كييف بوضعهما في كيس كبير.
تؤدي التغيرات المناخية إلى ذوبان الثلوج بدرجات متفاوتة في قطبي الكرة الأرضية، كما تؤثر على الألواح الثلجية في العديد من المناطق حول العالم.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)