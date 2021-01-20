في درجة حرارة -52... رجل إطفاء روسي مغطى بطبقة من الجليد... فيديو

المقطع المصور يظهر رجل الإطفاء وقد غطته طبقة من الجليد والتي لم يستطع بسببها خلع ملابس العمل.
ليقوم زملائه في العمل بمحاولة تحطيمها مستخدمين فؤوسا وأدوات حادة.
يذكر بأن درجات الحرارة وصلت في المنطقة إلى -52 درجة مئوية.
تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل إطفاء من منطقة "ياقوتيا" الروسية، وقد غطته طبقة من الجليد.
المقطع المصور يظهر رجل الإطفاء وقد غطته طبقة من الجليد والتي لم يستطع بسببها خلع ملابس العمل.
ليقوم زملائه في العمل بمحاولة تحطيمها مستخدمين فؤوسا وأدوات حادة.
يذكر بأن درجات الحرارة وصلت في المنطقة إلى -52 درجة مئوية.
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