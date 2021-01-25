دب يطارد متزلجا في مشهد مرعب... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مطاردة مثيرة بين دب ومتزلج في أحد الجبال برومانيا.

وبحسب المقطع المصور الذي تم تصويره من قبل أشخاص كانوا يستخدمون التلفريك، فإن الدب اندفع بسرعة خلف المتزلج بسرعة كبيرة.

ليقوم الأشخاص في التلفريك بتنبيه المتزلج عن الدب الذي خلفه، ليقوم برمي حقيبته من أجل إلهاء الدب، وبالفعل كان ما أراده حيث توقف الدب عن مطاردته.