شاب ينقل مستعمرة نحل كاملة على ذراعه العارية ويقبض على الملكة... فيديو

وظهر الشاب في مقطع متداول ومستعمرة النحل تغطي ذراعه العارية بالكامل فيما يتحرك هو بهدوء.
وأفاد مشاركو المقطع بأن الشاب لم يكتفِ بحمل كل هذا الكم من النحل مباشرة على جلده، لكن أيضا تمكن من وضع ملكة النحل في قبضته.
نجح شاب في جمهورية الدومينيكان في نقل مستعمرة نحل كاملة على ذراعه العارية، كما أتم المهمة بثقة كاملة دون تردد.
وظهر الشاب في مقطع متداول ومستعمرة النحل تغطي ذراعه العارية بالكامل فيما يتحرك هو بهدوء.
وأفاد مشاركو المقطع بأن الشاب لم يكتفِ بحمل كل هذا الكم من النحل مباشرة على جلده، لكن أيضا تمكن من وضع ملكة النحل في قبضته.
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