في مشهد بطولي...كلب ينقذ صبيا كان على وشك الغرق...فيديو

كان الكلب وصاحبه يستريحان على الشاطئ حتى أدركا أن تيار النهر يجر طفلاً، ثم قفز صاحب الكلب في الماء لمساعدة الصبي، لكن الكلب الذي كان يرتدي سترة النجاة ضربه وتمكن من الوصول إلى مكان وجود الصبي الذي انتزع سترة النجاة وتمكنا معًا من العودة إلى الشاطئ.

قال صاحب الكلب الشجاع الذي أصبح من المشاهير بعد إنجازه الجريء على النهر: "إنه بطل حقيقي، إنه لا يعرف ذلك. لقد فعل ماكس ما قيل له".