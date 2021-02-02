مروحية تصطدم بأسلاك نقل الكهرباء... فيديو

تحتاج المروحيات بشكل عام إلى أماكن مفتوحة للعمل بحرية في جميع الاتجاهات، وحتى لا تتعرض لحوادث يمكن أن تؤدي إلى تدميرها.

ورغم ذلك فإن قائد المروحية يمكن أن يتوجه إلى بعض المناطق ذات المساحات المحدودة لظروف طارئة خاصة عندما تكون المروحيات من الأنواع الصغيرة المخصصة لقوات الشرطة أو عمليات الإنقاذ.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة اصطدام مروحية صغيرة بأسلاك الطاقة الكهربائية أثناء هبوطها بصورة أدت إلى اختلال مؤقت في توازن الطائرة دون أن تتعرض لأي ضرر.