لحظة تحطم طائرة يقودها متدرب أثناء الهبوط... فيديو

وقالت قناة " TheStickiestJug" على موقع يوتيوب، إن الطائرة التي تحطمت أثناء محاولة هبوط فاشلة، كان يقودها متدرب.

وتظهر الطائرة أثناء محاولة الهبوط حيث اصطدمت بعنف في أول ملامسة للأرض قبل أن ترتفع قليلا ثم تعاود الاصطدام بقوة، ولكن هذه المرة اصطدمت مقدمة الطائرة بشكل عمودي في الأرض، ما أسفر عن انقلاب الطائرة وتحطمها.