فتاة بلجيكية تجلس مع نعامة في جلسة صفاء..فيديو

الشابة البلجيكية، ويندي أدريانس، خرجت الى فناء منزلها وبيدها غطاء أبيض.
لتقوم بوضعه على الأرض لتعانق نعامتها في مشهد مؤثر.
قامت شابة بلجيكية بتنظيم موعد مع نعامة تقوم على تربيتها في مزرعتها.
الشابة البلجيكية، ويندي أدريانس، خرجت الى فناء منزلها وبيدها غطاء أبيض.
لتقوم بوضعه على الأرض لتعانق نعامتها في مشهد مؤثر.
تعرض البريطاني ناثان دي آشا، المحترف والمقيد في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، لاعتداء عنيف من قبل رجال الشرطة لحظة اعتقاله في مدينة ليفربول.
تختلف طرق إقلاع وهبوط الطائرات وفقا لنوعها، فبينما يتم تصميم المروحيات للهبوط والإقلاع عموديا، فإن الطائرات النفاثة تحتاج إلى مدارج للانطلاق عليها بسرعات كبيرة قبل أن تبدأ التحليق أو استخدامها في تخفيف سرعة التحليق إلى أن تتوقف أثناء الهبوط.
اشتعلت النيران في سيارة أجرة، بعد ظهر يوم 6 فبراير/شباط، في شارع توريستسكايا في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
التقط رائد فضاء روسي مشهدا غريبا للحظة غروب القمر المكتمل خلف الغلاف الجوي لكوكب الأرض، من محطة الفضاء الدولية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)