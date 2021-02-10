فتاة بلجيكية تجلس مع نعامة في جلسة صفاء..فيديو

تختلف طرق إقلاع وهبوط الطائرات وفقا لنوعها، فبينما يتم تصميم المروحيات للهبوط والإقلاع عموديا، فإن الطائرات النفاثة تحتاج إلى مدارج للانطلاق عليها بسرعات كبيرة قبل أن تبدأ التحليق أو استخدامها في تخفيف سرعة التحليق إلى أن تتوقف أثناء الهبوط.