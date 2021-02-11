قرد يحضر طبخة لصاحبته... فيديو

يبدو أن هذا الإمبالا الصغير كان كل شيء ضده. في البداية وقع بين فكي تمساح، لكن لحسن الحظ، أظهر شجاعة وإصرارا هائلين ليتمكن من الهروب، إلا أنه بعد ثوان، واجه خصما أكثر خطورة وهو فهد جائع.