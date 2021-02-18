هاتف ذكي يسقط بشكل طريف في وعاء يغلي... فيديو

تداولت قنوات موقع يوتيوب مقطع فيديو يظهر موقفا طريفا لسقوط هاتف ذكي في وعاء يغلي على النار.

ويظهر في الفيديو شابان في منزل وأمامهما وعاء يغلي فوق موقد، وبينما حاول أحد الشابين النهوض من أمام الوعاء علقت قدمه بسلك شاحن الهاتف.

كان الهاتف المتصل بالشاحن على مقربة من الوعاء وعندما علقت قدم الشاب بالسلك سقط الهاتف في الوعاء على الفور وبشكل مفاجئ، فحاول الشاب إخراج الهاتف بسرعة من الوعاء لكن بعد فوات الأوان.