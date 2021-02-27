حافلة ركاب ذاتية القيادة تسير في شوارع إسبانيا... فيديو

عرضت قناة "يورونيوز" مقطع فيديو يظهر سير حافلة ركاب ذاتية القيادة في شوارع إسبانيا، في خطوة من شأنها إحداث نقلة في مجال المواصلات.

وتعمل الحافلة ذاتية القيادة بنظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي إذ يمكنها تحسين "قراراتها" خلال القيادة، بناء على البيانات المسجلة على طول مسارها.

يشار إلى أن الحافلة من تصميم شركة "إيريزار" الإسبانية وهي حافلة تقليدية مخصصة للمدن، يبلغ طولها 12 مترا ويمكن أن تحمل 60 راكبا.