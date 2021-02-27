بطة تدافع عن كلب في مشهد مضحك... فيديو

ويظهر المقطع المصور استلقاء البطة بجانب الكلب لتقوم بمداعبته.
وفي الوقت الذي حاول أصحاب المنزل لمسه قامت البطة بالدفاع عنه في مشهد مضحك.
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لبطة وهي تستلقي إلى جنب كلب وتداعبه وتقوم بحمايته.
ويظهر المقطع المصور استلقاء البطة بجانب الكلب لتقوم بمداعبته.
وفي الوقت الذي حاول أصحاب المنزل لمسه قامت البطة بالدفاع عنه في مشهد مضحك.
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