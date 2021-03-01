بالفيديو... دب قطبي يحاول سرقة عربة ثلجية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه دب قطبي يحاول سرقة عربة ثلجية في شبه جزيرة يامال غربي سيبيريا.

ويظهر الفيديو الذي نشرته قناة "أنا أحب القطب الشمالي" على تلغرام، كيف يقترب الحيوان من عربة الثلج ويبدأ بفحص محتويات الأكياس المربوطة بها. وبعد وهلة يسقط الدب عربة الثلج ويحاول العثور على المكان حيث يختبئ السائق والراكب.

في السابق، شوهدت الدببة القطبية الجائعة بالقرب من قرية تشوكشي في شبه جزيرة تشوكشي. ووفقا لشهود عيان دخلت الحيوانات إلى القرية في محاولة للعثور على بقايا الطعام.