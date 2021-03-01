كتلة جليدية تكاد تودي بحياة طفلة... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تساقط كتلة جليدية من أسطح أحد المنازل كادت تودي بحياة طفلة.

ويظهر في الفيديو كتلة جليدية ضخمة تتساقط من سطح أحد المنازل في مدينة سيفيرودفينسك الروسية وتسقط بجوار فتاة تمشي على الرصيف وتنجو بأعجوبة.

وقالت الإدارة الإقليمية في بيان: "بسبب التغيرات الحادة في درجات الحرارة، يتم تهيئة الظروف لظواهر جوية خطيرة مثل تساقط الجليد من أسطح المباني والمباني السكنية، مما يشكل تهديدًا لحياة السكان".

كما حثت الإدارة الإقليمية السكان الانتباه خاصة في الفترات المقبلة، وقالت: "يجب أن تنظر ليس فقط تحت قدميك، ولكن أيضًا إلى الأعلى، بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك اختيار مسارات الحركة حتى لا تمشي تحت أسطح المنازل".