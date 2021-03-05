قطة تعطل رحلة قطار سريع في لندن..فيديو

وشوهدت القطة على سطح القطار السريع، قبل ساعة ونصف من موعد مغادرته بإتجاه مانشستر، رافضة النزول عن سطحه.
وتم نقل المسافرين مع بعض التأخير الى قطار آخر، وبعد ساعتين ونصف من المحاولات فتحت لها طاقة أعلى القطار لتتمكن من الخروج.
تسببت قطة في تعطيل رحلة قطار سريع في محطة لندن يوستن ببريطانيا، بعدما رفضت النزول عن سطحه.
وشوهدت القطة على سطح القطار السريع، قبل ساعة ونصف من موعد مغادرته بإتجاه مانشستر، رافضة النزول عن سطحه.
وتم نقل المسافرين مع بعض التأخير الى قطار آخر، وبعد ساعتين ونصف من المحاولات فتحت لها طاقة أعلى القطار لتتمكن من الخروج.
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