سمكة تهزم فتاة في لعبة "إكس أو" الشهيرة... فيديو

تُظهر اللقطات كيف تقف فتاة بالقرب من حوض مائي، حيث تسبح سمكة صغيرة جميلة جدًا، وترسم حقلاً للعب "إكس أو".

​بعد ذلك اقتربت السمكة إلى أعلى العمود الأوسط وتتوقف. هناك الفتاة ترسم "X". بعد تحركها، تسبح السمكة عبر الحقل، وتفكر قليلاً وتتوقف في الزاوية اليسرى العليا.

ثم، تسبح حول الملعب مرة أخرى، تتوقف في الزاوية اليمنى العليا وتفوز.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المغردين: "سيقول الأشرار إنها استسلمت لحيوانها الأليف، لكن مهارة السمكة لا يمكن إنكارها".