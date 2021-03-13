قس يتعرض لموقف محرج خلال صلاة القداس... فيديو

تعرض قس إنجليزي لموقف محرج خلال بثه للصلاة عبر الانترنت مستخدما هاتفه المحمول.

وخلال إلقاء القس للصلاة في كنيسة سانت ماري في مدينة واريك البريطانية، ظهر القس مرتديا لقبعة ونظارات شمسية.

ويعتقد بأن زوجته التي قامت بتصويره استخدمت بطريق الخطأ الفلتر الخطأ خلال البث، ليحظى المقطع المصور بالكثير من المشاهدات عبر مواقع التواصل.