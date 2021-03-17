دب يطارد رجلا في شوارع مدينة روسية.. فيديو

وقد تبين لاحقا، أن الواقعة حدثت في نيجنفارتوفسك، وأوضح المكتب الصحفي للمدينة لـ"سبوتنيك"، بأنه قد تم القبض على الدب ولم يصب أحد بأذى.

وبحسب ما صرحت به بلدية المدينة، فإن الدب ركض في الشارع بدافع الخوف، وتم القبض عليه وتسليمه الى مالكه.