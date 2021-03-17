دب يطارد رجلا في شوارع مدينة روسية.. فيديو

وقد تبين لاحقا، أن الواقعة حدثت في نيجنفارتوفسك، وأوضح المكتب الصحفي للمدينة لـ"سبوتنيك"، بأنه قد تم القبض على الدب ولم يصب أحد بأذى.
وبحسب ما صرحت به بلدية المدينة، فإن الدب ركض في الشارع بدافع الخوف، وتم القبض عليه وتسليمه الى مالكه.
تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لدب يركض خلف رجل في شوارع إحدى المدن الروسية.
وقد تبين لاحقا، أن الواقعة حدثت في نيجنفارتوفسك، وأوضح المكتب الصحفي للمدينة لـ"سبوتنيك"، بأنه قد تم القبض على الدب ولم يصب أحد بأذى.
وبحسب ما صرحت به بلدية المدينة، فإن الدب ركض في الشارع بدافع الخوف، وتم القبض عليه وتسليمه الى مالكه.
انتشر مقطع فيديو ساخر على تطبيق "تيك توك"، لمواطن لبناني يستعين بآلة عد النقود في مطعم لدفع فاتورة فنجان قهوة.
انتشر مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي لشخص داخل أحد المخازن في مدينة ناباريزني الروسية، يجر عربة أطفال يجلس فيها قرد.
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