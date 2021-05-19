لحظة انفجار بركان في أيسلندا... فيديو

النجاة من الموت في الحوادث المفاجئة، ليس دائما حليف الأشخاص، لكن هذه المرة ولحسن حظ نجت فتاة صغيرة عمرها ثلاثة أعوام فقط، بأعجوبة بعد سقوطها فجأة من سيارة على الطريق السريع.