لحظة انفجار بركان في أيسلندا... فيديو

وانفجر أحد البراكاين قرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، شكل منظرا ساحرا ظهر من أفق المدينة.واندلعت الحمم البركانية من فوهة البركان مشكلة لوحة فنية خلالبة بلونها البرتقالي اتحد مع اللون السماوي خلف المنازل.
تداولت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار بركان قرب العاصمة الأيسلندية.
وانفجر أحد البراكاين قرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، شكل منظرا ساحرا ظهر من أفق المدينة.واندلعت الحمم البركانية من فوهة البركان مشكلة لوحة فنية خلالبة بلونها البرتقالي اتحد مع اللون السماوي خلف المنازل.
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