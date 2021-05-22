سعودي يبهر العالم بتعامله مع الحيوانات المفترسة... فيديو

أسامة الدغيري شاب سعودي صديق للحيوانات المتوحشة والحيوانات الأليفة، يداعب الحيوانات ويجلس برفقتها أوقاتا طويلة، ما جعل الكثير من الناس يدهشون من طريقة تعامله معها بكل بساطة، وكأن هناك لغة تفاهم خاصة بينهم.
بدأ الشاب السعودي، أسامة الدغيري، بتوثيق علاقاته مع الحيوانات المفترسة، عن طريق منصات التواصل الاجتماعي ومشاركته لمقاطع الفيديو المضحكة، حتى تكونت لديه قاعدة جماهيرية كبيرة داخل المملكة وخارجها.
أسامة الدغيري شاب سعودي صديق للحيوانات المتوحشة والحيوانات الأليفة، يداعب الحيوانات ويجلس برفقتها أوقاتا طويلة، ما جعل الكثير من الناس يدهشون من طريقة تعامله معها بكل بساطة، وكأن هناك لغة تفاهم خاصة بينهم.
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