لحظة سقوط مروحة سقف على شاب في صالة رياضية... فيديو

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط مروحة سقف على موضع وقوف شاب كان يقف تحتها.

وتم التقاط هذا الفيديو داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في فيتنام، ويظهر لحظة سقوط مروحة أثناء تواجد شاب أسفلها.

وسقطت المروحة بينما كانت تعمل، وصادفت وقت وقوف الشاب أسفلها إلا أنه لحسن حظ الشاب فقد تحرك بضعة سنتيمترات ليمنع بذلك سقوط المروحة فوق رأسه مباشرة، ونجا الشاب بحياته وهو ينظر إلى المروحة في ذهول.