صراع شرس بين تمساحين داخل ملعب... فيديو

وقال ناشرو المقطع إن المعركة بين التمساحين جرت فوق أرضية أحد ملاعب الغولف، وكما يظهر فإنهما كانا على مقربة من بركة ماء.

وتظهر في المقطع مدى قوة الصراع حيث راح التمساحان يضرب بعضهما الآخر بقوة ويلتف أحدهما على جسد الآخر، وفي النهاية قبض أحدهما بفكه على جسد غريمه.