تمساح يهرب من أحد العروض الصينية ويتجول في الشوارع... فيديو

فر تمساح ضخم من أحد العروض في الصين وظهر وهو يتجول بحرية في أحد الشوارع.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تنقل التمساح في الشارع وفي الخلفية حركة المرور تسير بشكل طبيعي.

وتجول التمساح في شوارع مدينة يوتشنغ الصاخبة، مما أثار دهشة المارة، واتضح فيما بعد أن الحيوان البري الطليق كان يشارك في أحد العروض وقد هرب خلاله.