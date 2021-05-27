قطة تقتحم مؤتمرا صحافيا لنائب لبناني.. فيديو

اقتحمت قطة المؤتمر الصحافي للنائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، واستعرضت نفسها أمام الكاميرا ذهابا وإيابا، من دون أن يحرك الأحدب ساكنا، وكأن شيئا لم يكن.

وتابع الأحدب حديثه حول إمكانية الطبقة السياسية الحالية في حل مشاكل الشارع اللبناني، بينما اتجهت القطة نحو الكاميرا، لتخرج بعدها من المشهد وتبدأ بإثارة الضجيج في المكان.

دخل الأحدب العمل السياسي بعمر الـ 25 سنة، ووصل إلى البرلمان بعد انتخابات 1996 و2000 و2005، وكان من بين خمس أشخاص أسسوا حركة التجدد الديموقراطي عام 2001. ثم أصبح نائبًا في مجلس النواب اللبناني عن مدينته طرابلس.