حفلة شواء تكلف رجلا 80 ألف دولار... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل شعر بالملل من الشواء على شواية الفحم، ليقوم بالشواء باستخدم سيارته.

ويظهر المقطع قيام الرجل وبيده سيخ من اللحم باستخدام مدخنة سيارة لامبورغيني من أجل الشواء، في موقف سيارات تحت الأرض.

مستغلا اللهب الذي يخرج من العادم بعد قيام شخص آخر بالضغط على دواسة الوقود.

إلا أن الأمر لم ينتهي نهاية سعيدة، إذ اشتعل محرك السيارة، الأمر الذي سيكلف صاحبها 80 ألف دولار لإصلاحها، وهو مايعادل سعر الجديدة منها.